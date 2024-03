Roma Pride, la madrina sarà un amatissimo ex volto di Amici

Annalisa Scarrone, l’iconica ex protagonista di Amici di Maria De Filippi, si prepara a svolgere un ruolo di grande rilievo come madrina del Roma Pride, che quest’anno celebra la sua trentesima edizione il prossimo 15 giugno. La cantante, reduce dal trionfo al Festival di Sanremo e dal successo internazionale del suo singolo “Sinceramente”, è sempre più acclamata anche oltre i confini nazionali.

Il brano presentato al Festival di Sanremo ha ottenuto un incredibile successo, certificato doppio Disco di Platino, e ha recentemente guadagnato a Annalisa il prestigioso premio Global Force ai Billboard Women in Music di Los Angeles. Grazie a questo successo straordinario, Annalisa è diventata l’artista donna italiana con il brano più venduto di sempre in Italia, un traguardo eccezionale nella sua carriera.

Non solo: la sua popolarità continua a crescere e presto debutterà in concerto all’Arena di Verona, un sogno che si avvera per la talentuosa cantautrice. Nel frattempo, Annalisa è stata scelta come madrina per il Roma Pride, un evento storico che celebra l’orgoglio della comunità LGBTQ+ nazionale.

Roma Pride, la madrina sarà Annalisa

In occasione del Roma Pride, Annalisa farà un regalo speciale ai suoi fan: il remix di “Sinceramente” realizzato in collaborazione con il celebre deejay Bob Sinclar, che sarà disponibile venerdì prossimo.

Annalisa ha condiviso la sua gioia per essere stata scelta come madrina del Roma Pride attraverso un post emozionante su Instagram, sottolineando l’importanza di celebrare l’uguaglianza e la libertà di essere. La sua partecipazione alla parata non solo aggiunge prestigio all’evento, ma testimonia anche il suo impegno per i diritti e l’inclusione della comunità LGBTQ+.

La presenza di Annalisa Scarrone al Roma Pride promette di rendere l’evento ancora più speciale e significativo, confermando il suo ruolo di icona musicale e sociale di spicco nel panorama italiano e internazionale.