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Rodi Garganico, il 31 ottobre torna “Suoni e Sapori d’Autunno”. Cultura, tradizione, musica e gastronomia si incontrano nel cuore della città. In programma

anche il conferimento di un riconoscimento al ricercatore Donato Giovannelli

Una giornata dedicata alla cultura, alla valorizzazione delle tradizioni locali, alla buona musica e ai sapori del territorio. Sabato 31 ottobre 2026, l’Associazione Culturale R.O.D.I. APS invita residenti e ospiti a partecipare a un appuntamento speciale che unirà scienza, enogastronomia, musica popolare e divertimento, trasformando Rodi Garganico in un luogo di incontro e condivisione.

Una comunità che si ritrova tra cultura e tradizione. “Con questa iniziativa l’Associazione Culturale R.O.D.I. – commenta il presidente Daniele Volpe – rinnova il proprio impegno nella promozione culturale e nella valorizzazione del territorio, proponendo un evento capace di coniugare la celebrazione delle eccellenze scientifiche con la riscoperta delle tradizioni popolari e dei prodotti locali. Una giornata che mette al centro la comunità, il senso di appartenenza e il piacere di stare insieme, dimostrando come cultura, scienza, musica e gastronomia possano diventare strumenti di partecipazione e promozione del territorio”.

Il programma prenderà il via alle ore 17, presso il Park Hotel Villa Americana, con una cerimonia di premiazione dedicata al professor Donato Giovannelli, al quale sarà conferito un riconoscimento per la sua brillante carriera professionale e per le sue straordinarie capacità di divulgatore scientifico. Un tributo a una personalità che rappresenta un motivo di orgoglio per la comunità e che, attraverso la ricerca e la divulgazione, contribuisce a far conoscere il valore della scienza italiana anche a livello internazionale.

Nato a Chioggia, provincia di Venezia, ma cresciuto a Rodi Garganico, microbiologo, imprenditore e professore di Microbiologia ambientale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Giovannelli è vincitore di un ERC Starting Grant nel 2020 e di un ERC Consolidator Grant nel 2025, prestigiosi finanziamenti europei destinati alla ricerca scientifica d’eccellenza. Il suo gruppo di ricerca studia il ruolo dei microrganismi nei processi che regolano il funzionamento del pianeta, esplorando il rapporto tra vita e geologia attraverso spedizioni in alcune delle aree più remote della Terra e l’impiego di tecniche avanzate di microbiologia, geochimica e biologia computazionale. Un lavoro che contribuisce a ricostruire la storia della coevoluzione tra il nostro pianeta e la vita nel corso di circa quattro miliardi di anni. La comunità è invitata a prendere parte alla cerimonia, occasione per celebrare il talento, la competenza e il valore della ricerca scientifica.

Alle ore 18:30, in piazza Rovelli, si aprirà ufficialmente Suoni e Sapori d’Autunno, l’iniziativa che celebra le eccellenze enogastronomiche e le tradizioni del territorio. La piazza si animerà con stand dedicati ai prodotti locali e alle specialità di stagione, offrendo ai partecipanti un percorso tra profumi, sapori e convivialità, nel segno della valorizzazione delle risorse e dell’identità del territorio garganico. Ad accompagnare la serata sarà la musica dal vivo del gruppo Samen & Selea, con la partecipazione di Area Sonora, che porterà in piazza l’energia delle danze popolari e il fascino delle sonorità tradizionali. Un momento di festa pensato per coinvolgere il pubblico di tutte le età e riscoprire, attraverso la musica e il ballo, il patrimonio culturale e folkloristico locale. A seguire, spazio al divertimento con l’Halloween Party e il DJ set, a cura di Mò-Jè Cocktail Bar & Rodian Food, per concludere la serata con musica, intrattenimento e un’atmosfera tutta da vivere.