Rodi Garganico: bimbo ferito ed assenza del medico sul mezzo 118. La denuncia

Rodi Garganico. Con interrogazione urgente Splendido denuncia assenza del medico su mezzo 118 giunta per soccorrere bambino ferito

In una interrogazione urgente indirizzata al Presidente della Giunta regionale e l’assessore alla Salute, il consigliere regionale Joseph Splendido, vice commissario regionale e commissario della Lega per la provincia di Foggia, chiede di sapere se :

– “Se la Regione sia stata informata dell’episodio del 1° settembre 2025 riguardante il bambino ferito e l’assenza di un medico del 118 a Rodi Garganico;

– “quali misure immediate e strutturali siano state previste o attivate per garantire la presenza continuativa di personale medico nel servizio 118, soprattutto nelle zone ad alta vocazione turistica come il Gargano;

– “se l’accordo del 2025 è stato effettivamente applicato nella zona, e, in caso contrario, quali ostacoli ne abbiano impedito l’attuazione;

– “quali azioni di verifica e monitoraggio siano state avviate per valutare la qualità e l’efficacia del servizio di emergenza-urgenza, al fine di evitare il ripetersi di simili situazioni.”

Rodi Garaganico