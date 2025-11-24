Rocío Muñoz Morales sulla separazione da Raoul Bova

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rocío Muñoz Morales parla della dolorosa separazione con Raoul Bova, padre delle sue figlie Alma e Luna. Dieci anni insieme resi più complicati dallo scandalo degli audio intimi diffusi illecitamente.

La forza delle figlie

A Vanity Stories, l’attrice ha spiegato: “La forza, quando ti crolla tutto intorno, l’ho trovata nelle mie figlie, nei loro occhi. Io ero spaventata di non essere più un buon esempio al femminile”.

Il libro nato nella tempesta

Rocío ha scritto un romanzo proprio durante la tempesta mediatica: “Per molto tempo ho scritto in terza persona, ma dopo che la mia vita è stata travolta ho deciso di iniziare a scrivere in prima persona”.

Ha poi parlato della sincerità nei sentimenti: “Siamo diventati tutti un po’ egoisti nei sentimenti. Pensiamo a ‘che cosa sento’, ‘che cosa voglio’, fregandocene di essere altruisti e pensare che l’altro ha bisogno di una cosa molto semplice: la verità”.

L’accordo di separazione con Bova sarebbe stato raggiunto, permettendo a Rocío di voltare pagina.