Rocio Munoz Morales, pungente frecciatina a Raoul Bova: “Se l’uomo è uomo, si completa con…”

Si sta parlando a lungo della fine della storia d’amore tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova, fino a pochi mesi fa sembravano affiatati e innamorati ma all’improvviso è crollato tutto.

Lei non immaginava che ci fossero dei problemi nella loro relazione, da poco ha anche detto che non dubitava della sua fedeltà. Scoprire il tradimento è stato un fulmine a ciel sereno, ha sofferto moltissimo ma pian piano sta cercando di voltare pagina. Un nuovo amore? Di recente ha fatto sapere che ha paura di soffrire, sembra però che il flirt con Andrea Iannone diventi sempre più serio.

Rocio Munoz Morales torna a parlare di Raoul Bova? L’attrice lancia una velenosa frecciatina all’ex compagno

Intervistata da Vanity Fair si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni che per molti sono una chiara e pungente frecciatina nei confronti dell’ex compagno. Queste le sue parole: “Se quell’uomo è più bambino dei propri figli sicuramente li allontana, perché entra in competizione con i figli. Se l’uomo è uomo, si completa con la propria donna e madre”.

Rocio Munoz Morales ha parlato anche delle sue figlie dicendo che sono state il frutto di un amore. Lei crede che ogni bambino nasca dall’unione di due persone che condividono qualcosa di importante. Cos’altro ha detto? Che per lei è sempre stato molto importante ricordarsi che c’era la coppia prima dei figli perché provengono da quel qualcosa di bello.