Nuovo amore per Rocio Munoz Morales dopo la rottura con Raoul Bova? “Ho paura di soffrire”

Rocio Munoz Morales di recente è tornata a parlare dell’ex compagno Raoul Bova e della fine della loro chiacchierata storia d’amore.

L’attrice ha ammesso di aver scoperto dei tradimenti come tutti gli altri, quando è esploso il gossip. Lei non aveva dubbi sulla sua fedeltà e non immaginava che l’avrebbe tradita. Ci ha tenuto anche a precisare che la loro non era affatto una relazione aperta. Ieri Rocio Munoz Morales è stata ospite di Mara Venier a Domenica In dove ha rivelato che non è semplice tornare a flirtare all’età di 37 anni dopo essere stata per molti anni con lo stesso uomo, a detta sua non è più capace.

Rocio Munoz Morales dopo la rottura è ancora single: ha paura di soffrire

Alla conduttrice l’attrice ha ammesso: “La realtà è che ho bisogno di tempo adesso, ho paura di soffrire”. Parlando del padre ha invece rivelato che era molto severo, poco affettuoso e molto esigente. Nonostante tutto per lei c’è sempre stato, anche nei momenti di difficoltà.

Rocio Munoz Morales a Domenica In ha ricordato anche l’esperienza vissuta al Festival di Sanremo. A Mara Venier ha detto che da quel momento è molto cresciuta. Ad oggi ha meno paura della vita, delle sue imperfezioni e del giudizio.