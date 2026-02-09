Spettacolo Italia

Nuovo amore per Rocio Munoz Morales dopo la rottura con Raoul Bova? “Ho paura di soffrire”

Rocio Munoz Morales dopo la rottura è ancora single, l'attrice ha ammesso che ha paura di soffrire, cos'altro ha detto.

Sara Fonte9 Febbraio 2026
Nuovo amore per Rocio Munoz Morales dopo la rottura con Raoul Bova
Rocio Munoz Morales (Screen Raiplay)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rocio Munoz Morales di recente è tornata a parlare dell’ex compagno Raoul Bova e della fine della loro chiacchierata storia d’amore.

L’attrice ha ammesso di aver scoperto dei tradimenti come tutti gli altri, quando è esploso il gossip. Lei non aveva dubbi sulla sua fedeltà e non immaginava che l’avrebbe tradita. Ci ha tenuto anche a precisare che la loro non era affatto una relazione aperta. Ieri Rocio Munoz Morales è stata ospite di Mara Venier a Domenica In dove ha rivelato che non è semplice tornare a flirtare all’età di 37 anni dopo essere stata per molti anni con lo stesso uomo, a detta sua non è più capace.

Rocio Munoz Morales dopo la rottura è ancora single: ha paura di soffrire

Alla conduttrice l’attrice ha ammesso: “La realtà è che ho bisogno di tempo adesso, ho paura di soffrire”. Parlando del padre ha invece rivelato che era molto severo, poco affettuoso e molto esigente. Nonostante tutto per lei c’è sempre stato, anche nei momenti di difficoltà.

Rocio Munoz Morales a Domenica In ha ricordato anche l’esperienza vissuta al Festival di Sanremo. A Mara Venier ha detto che da quel momento è molto cresciuta. Ad oggi ha meno paura della vita, delle sue imperfezioni e del giudizio.

Tags
Sara Fonte9 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©