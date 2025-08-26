[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rocco Siffredi sul gruppo FB ‘Mia moglie’: “Il mondo è pieno di scambisti”

Voce fuori dal coro quella di Rocco Siffredi che, dal mondo web indignato per il gruppo ‘Mia moglie’, dice la sua al Corriere della Sera.

“Una volta la mentalità era che le mogli erano da tenere solo per noi, adesso vengono spiattellate. Segno questo che i rapporti sono cambiati. Lo considero un gioco sopra le righe, ma pur sempre un gioco virtuale. Una goliardata maschilista. Non ci vedo nessuna cattiveria terrificante. E poi non credo che tutte le donne non lo sapessero. Il mondo è pieno di scambisti”.

Ma il famoso sex attore si mostra molto più prudente sull’altro caso, quello della maestre su OnlyFans: “Sarò bigotto, ma nella vita devi scegliere che strada intraprendere. Se il lavoro ha un codice, va rispettato”.