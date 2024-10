Rivolta e violenza in carcere Foggia – Di Giacomo (S.PP.), cosa dobbiamo aspettarci ancora? Forse il morto tra il personale penitenziario?

“Dopo la notte di eccezionale violenza dei detenuti nel carcere di Foggia, che si conferma uno dei

più “critici” del nostro Paese, cosa dobbiamo aspettarci ancora? Forse il morto tra il personale

penitenziario?”.

Sono gli interrogativi del segretario generale del S.PP. Aldo Di Giacomo

ricordando che tra rivolte e violenze contro il personale di Polizia penitenziaria in nove mesi ci

sono già stati oltre 2mila agenti aggrediti, di cui più di 600 finiti in ospedale, con le carceri

campane al primo posto, per pericolosità del lavoro del personale tutto, seguite da quelle

lombarde, laziali e subito dopo quelle pugliesi.

Siamo fortemente preoccupati perché lo scontro

in atto tra Governo e magistrati sulla vicenda del Centro di accoglienza immigrati in Albania

rischia di allontanare ancora di più l’attenzione sull’emergenza carcere facendo passare in

secondo piano vicende come questa di Foggia e con essa il grave sottodimensionamento degli

organici e l’inadeguatezza di azioni e strumenti di salvaguardia dell’incolumità personale dei

servitori dello Stato che ha abbandonato tutto il personale penitenziario al proprio destino.

Una situazione che ci allarma tanto più in assenza di provvedimenti adeguati di intervento.

Anzi – aggiunge Di Giacomo – quelli assunti, in tutta fretta, vanno proprio nella direzione contraria a

quella che come sindacato di polizia penitenziaria abbiamo indicato da tempo. In pratica: una

“provocazione”. Quando scapperà il morto tra gli agenti sarà troppo tardi per intervenire.

Quello che continua a mancare – evidenzia Di Giacomo – è uno straccio d’idea di riforme, vale a

dire un piano complessivo di intervento per affrontare in maniera organica i problemi

cronici di sovraffollamento, carenza organici, suicidi e morti per altre cause di detenuti, oltre

che aggressioni e violenze al personale, rivolte, traffico di droga, diffusione di telefonini.

Non è più tempo di “pezze” e tanto meno di annunci. E non è nemmeno tempo di scontri

tra poteri dello Stato”.