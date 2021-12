Riunione in Comune tra Rotice, Bordo, Tasso, Gatta e le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL

Il 31/12/2021 presso il Comune di Manfredonia, alla presenza di Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia, degli onorevoli Michele Bordo e Antonio Tasso e del consigliere regionale Giandiego Gatta, dell’Assessore comunale al Personale Palumbo, si sono riuniti i sindacati CGIL, CISL e UIL rappresentanti dal Sig. Guerra, Sig. Tarantini, dal Sig. Falcone e Sig. Borgomastro, Sig. Pizzolo, Sig. Frattarolo, Sig. Renzullo.

A seguito dell’approvazione della norma nazionale contenuta nel “Milleproroghe”, che consente la proroga della stabilizzazione degli LSU al 31/03/2022, e, dopo discussione sulla necessità di avviare il rapporto di stabilizzazione con l’Amministrazione comunale, si sono affrontati i temi dell’esistenza delle risorse per l’attuazione della norma per la continuità del rapporto di lavoro con i predetti lavoratori.

Tutte le parti hanno convenuto sulla necessità che il rapporto con i lavoratori sia stabile e continuativo come si è verificato in tutte le altre occasioni che si sono verificate nel tempo, a partire dal 1/1/2022 anche per garantire la funzionalità dei servizi comunali che devono essere prestati alla cittadinanza.

A seguito di tanto si conviene anche di inoltrare una comunicazione alla Prefettura di Foggia ed alla Regione Puglia al fine di renderla edotte delle citate tematiche. Si ribadisce la necessità di attivare un tavolo di concertazione per il processo di stabilizzazione dei lavoratori.