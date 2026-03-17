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Ritorno del freddo nel weekend?

Il freddo tardivo proprio nel weekend che segna il passaggio dall’inverno alla primavera? Più sì che no.

Secondo MeteoLive una nuova offensiva dei venti orientali riporterà sull’Italia un’atmosfera dal sapore semi‑invernale nella giornata di sabato 21 marzo.

Le correnti orientali torneranno a farsi sentire con decisione, soprattutto lungo al nord, (ma secondo alcuni modelli anche lungo l’Adriatico), dove il raffreddamento sarà più marcato e potrà riportare condizioni tipiche di fine inverno. Sensibile il calo termico soprattutto in montagna, con valori sotto media e sensazione di freddo accentuata dal vento.

Bisognerà attendere qualche giorno per capire se la Puglia verrà coinvolta.