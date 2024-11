Rita Dalla Chiesa stronca Stefano De Martino ad Affari Tuoi: “Nostalgia di Amadeus”

Stefano De Martino conduce ogni giorno Affari Tuoi sui teleschermi di Rai 1 con un clamoroso successo di ascolti. Sono oltre tre milioni di telespettatori che ogni giorno seguono il conduttore mentre gioca insieme al pacchista scelto per la serata. L’uomo è ormai diventato la punta di diamante della Rai, tanto che molti utenti credono che prima o poi arriverà a calcare il palco dell’Ariston per condurre Sanremo. Tuttavia non sono mancate le critiche nei confronti di Stefano De Martino da parte di un personaggio inaspettato. Si tratta di Rita Dalla Chiesta che ha scritto sul suo profilo X un commento rispondendo al noto giornalista Giuseppe Candela, che aveva criticato il conduttore di Affari Tuoi di avere la sindrome del velino e del villaggio vacanze. La penna di Dagospia aveva criticato il modo di condurre di Stefano, sostenendo che il conduttore dovesse avere stile e non solo spalle larghe e non in senso letterale.

Rita Dalla Chiesa preferisce Amadeus alla guida di Affari Tuoi

Il post di Giuseppe Candela ha ricevuto migliaia di commenti a favore e contrari alla posizione del giornalista. Tra questi è saltato all’occhio quello di Rita Dalla Chiesa. La donna ha espresso il suo parere, facendo notare che Amadeus e Stefano De Martino hanno due stili diversi di presentare il gioco. L’ex moglie di Fabrizio Frizzi ha risposto: “Nostalgia di Amadeus, faceva più famiglia rispetto a Stefano De Martino almeno per me”. Sfortunatamente per l’ex di Belen non ci sono stati solo commenti negativi visto che Vincenzo Mollica poche ore fa ha usato parole lusinghiere per lui. L’uomo ha dichiarato in un video che gli piace il suo talento, il suo garbo, la sua arte, la sua ironia e tutta quello che porta in sé.