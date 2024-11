RIPULITO DA CARCASSE DI AUTO CANNIBALIZZATE IL TORRENTE CARAPELLE

I CARABINIERI, LA POLIZIA LOCALE, GLI ISPETTORI CIVILIS E DITTA MANZELLA.

Carapelle, a seguito di video denunce pubblicate su tutte i telegiornali delle TV RAI Nazionali e di Mediaset, da parte degli Ispettori Ambientali Territoriali del Corpo Volontari CIVILIS di Manfredonia, del generale Giuseppe Marasco Comandante Nazionale inerente i furti di auto, la loro cannibalizzazione per la vendita dei pezzi di ricambio tramite Internet oppure ai privati, le carcasse spoglie venivano abbandonate e buttate giù nel torrente Carapelle nel tratto compreso i confini tra Manfredonia, Cerignola e soprattutto Comune di Carapelle.

I Carabinieri del Comando Stazione di Carapelle con la Polizia Locale, preso atto e sentito i vertici superiori , hanno programmato ed effettuato la rimozione del 90% in due settimane, di tutte le carcasse buttate nel torrente (vecchie e nuove) chiedendo anche la presenza insostituibile per conoscenza del territorio del Comandante Giuseppe Marasco, in due settimane si è proceduto alla rimozione, nel primo lotto con la Polizia Locale di Manfredonia sono state rimosse circa 30 carcasse e portate al deposito giudiziario di Manzella a Manfredonia, nel secondo lotto 20 carcasse ed infine ieri altre 16 carcasse con un totale di circa 70, le più difficili addirittura per tirare dall’interno del torrente alcune carcasse, visto che stavano da circa 20 anni è nato un albero dentro una carcassa di auto e per rimuover si è prima dovuto con la gru rimuovere l’albero come da foto e successivamente le vecchie carcasse piene di fango, terra, erbacce e quant’altro. Piena soddisfazione esprime il Comandante Giuseppe Marasco degli Ispettori CIVILIS per il duro lavoro fatto egregiamente dalla Ditta Manzella di Manfredonia chiamato dai Carabinieri e Polizia Locale, per la tutela del torrente Carapelle del suo ambiente naturale della flora, della fauna e della biodiversità che offre quest’oasi naturale come il Cervaro.

Marasco invita e propone ai vertici dello Stato un Encomio Solenne alla Stazione dei Carabinieri di Carapelle che con “Sacrum Facere” si sono impegnati giorni ed ore per ripristinare la naturalezze dei luoghi e di rinvenire e rimuove le carcasse abbandonate. (foto e video) . 21.11.2024. ore 11:30.