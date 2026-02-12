Attualità Manfredonia

Rintracciato a Manfredonia un cittadino ceco con mandato di arresto europeo

Redazione12 Febbraio 2026
La Polizia di Stato, dettagliatamente la Squadra Mobile della Questura di Foggia, ha dato esecuzione a quattro mandati di arresto europeo emessi dalle Autorità della Repubblica Ceca.

Nel dettaglio, gli investigatori della Squadra Mobile – Gruppo Manfredonia – della Questura di Foggia, nei giorni passati apprendevano della presenza nel territorio provinciale di un cittadino ceco da ricercare in quanto colpito da quattro mandati di arresto europeo.

Il ricercato, ritenuto responsabile di reati contro il patrimonio, veniva dunque rintracciato nella giornata dell’11 febbraio a Manfredonia e grazie all’ausilio del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, veniva tratto in arresto e condotto presso la locale Casa Circondariale.

