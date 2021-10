Rimboschimento e Agricoltura 5.0. Raffaele Fatone ed il naturalista Paolo Ciro D’Apolito sono “inarrestabili”

Il naturalista Paolo Ciro D’Apolito ha accolto l’invito del candidato Sindaco Raffaele Fatone ad

essere incisivo in prima persona, in questo decisivo momento storico, delle elezioni comunali del 7

Novembre 2021 a Manfredonia.



Afferma D’Apolito, candidato al consiglio comunale nella lista del M5S della Coalizione

Manfredonia 2050 (M5S, E885 Manfredonia Ri-nasce, Città Protagonista ed La Mia Città): “con

gioia ed entusiasmo ho accolto l’invito di Raffaele Fatone. Le tematiche di cui mi occuperò sono in

linea generale la realizzazione della Blu Economy nella città, e nello specifico intendo attuare i

seguenti punti:



1) RIMBOSCHIMENTO di tutto il Territorio di Manfredonia. Nella città intendo utilizzare,

ad esempio, metodi come: Rain Gardens, Giardini Zen, Feng Shui ed Ayurveda, Giardini

Bioenergetici (Carabinieri Forestali), Sensoriali per Bambini, Terapeutici per Anziani,

Accessibili per tutte le Disabilità, e tanto altro. Nel resto del territorio possiamo procedere

con l’Ingegneria Naturalistica e la piantumazione di migliaia di Alberi per la messa in

sicurezza in zone rischio frane ed inondazioni: 1 euro investito in prevenzione fa

risparmiare fino a 100 euro in riparazione dei danni. Per me l’”Emergenza Climatica” va

affrontata con alberi Autoctoni seguendo i principi di Biodiversità.

2) AGRICOLTURA 5.0. Il mio intento è attivare la FOOD POLICY che attinge da fondi

europei ed il BIODISTRETTO-CITTA’BIO che attinge da fondi regionali. Si può passare

dagli attuali 55 milioni di euro annui del Valore Aggiunto della Agricoltura locale, ed

arrivare a produrre 550 milioni di euro per tutta la filiera. Con la realizzazione di strategie

alimentari europee e della AgroEcologia apriremo opportunità di sviluppo economico ed

occupazionale con innumerevoli benefici moltiplicativi.”



Insieme, Fatone e D’Apolito, hanno riflettuto con entusiasmo sulla possibilità di attivare il Servizio

Civile Ambientale come prospettive per i giovani (es: Green Public Procurement; Criteri

Ambiantali Minimi; ecc…), seguendo il Piano Nazionale per l’Adattamento al Cambiamento

Climatico (PNACC), e sostenuto dall’Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale

(ISPRA) e dal Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA).



Fatone ha ascoltato positivamente e con grande interesse il piano di D’Apolito, stringendo con lui

una sincera sintonia e cavalcando l’onda ed il vento del cambiamento in modo “inarrestabile”.



Paolo Ciro D’Apolito per Raffaele Fatone Sindaco