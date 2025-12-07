[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rimborsi 730 senza sostituto, da dicembre partono i pagamenti dell’Agenzia delle Entrate

Si apre la finestra dei rimborsi per chi ha presentato il modello 730/2025 nella modalità senza sostituto d’imposta. Come di consueto, nel mese di dicembre l’Agenzia delle Entrate intensifica le operazioni di pagamento legate alle dichiarazioni dei redditi e dà il via alla liquidazione dei modelli inviati senza indicare datore di lavoro o ente pensionistico come sostituto, modalità oggi consentita a tutti i contribuenti.

QUANDO RICEVERO’ L’ACCREDITO DEL RIMBORSO IRPEF?

I primi rimborsi di dicembre interessano i contribuenti per i quali i controlli dell’Agenzia non hanno messo in luce anomalie, solitamente poco prima di Natale.

Quando il credito supera i 4.000 euro scattano ulteriori controlli, con la conseguenza di allungare ancora l’attesa.

Se nella consultazione compare la dicitura “In fase di liquidazione”, significa che la pratica è entrata nella fase conclusiva e che l’iter effettivo di pagamento sta per partire, con i primi accrediti diretti sul conto corrente già a dicembre.