Rilascio del Passaporto più facile per i Comuni della provincia di Foggia con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti
RILASCIO DEL PASSAPORTO: Grazie al Progetto Polis, dal 24 febbraio 2026 sarà possibile presentare l’istanza presso gli Uffici Postali abilitati dei Comuni della provincia di Foggia con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
Il Progetto Polis, nato dalla collaborazione tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno, consente ai cittadini di richiedere il rilascio del passaporto, direttamente presso gli sportelli degli uffici postali abilitati, riducendo spostamenti e tempi di attesa.
L’istanza e la documentazione acquisite dall’ufficio postale saranno trasmesse alla Divisione Amministrativa – Ufficio Passaporti della Questura, che provvederà al rilascio del documento.
Al momento della presentazione dell’istanza, il cittadino avrà anche la possibilità di richiedere la consegna del passaporto direttamente presso il proprio domicilio, grazie al servizio fornito da Poste Spa.
Si ricorda inoltre ai cittadini che i tempi di attesa per l’appuntamento one-line ed il conseguente rilascio del passaporto, sia presso la Questura che presso i Commissariati di P.S. di questa provincia, sono stati già da tempo ridotti.
E’ sempre possibile inoltrare istanza per il rilascio del passaporto attraverso “l’Agenda Prioritaria” per tutti coloro che abbiano necessità di effettuare prenotazioni in tempi rapidi per comprovati motivi (partenze entro i 30 gg successivi all’istanza).