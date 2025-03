[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rifondazione Comunista Puglia contro Decaro: “Vota per il riarmo”

DECARO VOTA PER IL RIARMO NEL PARLAMENTO EUROPEO

Ecco come si sottraggono risorse a sanità, formazioen e welfare.



Comincia bene il candidato in pectore alla Presidenza del consiglio regionale pugliese on. Antonio Decaro, che oggi al Parlamento europeo ha votato a favore del piano della Presidente della Commissione Ursula Von der Leyen, per la guerra e per l’investimento di 800 miliardi per riarmare gli stati europei.

800 miliardi sottratti alle politiche sociali e che rischiano di trascinare l’Europa lontano da quello che dice l’art. 11 della Costituzione.

Rifondazione comunista Puglia ritiene grave la scelta dell’on. Decaro, sempre più convinti che solo la pace è volano di sviluppo per i popoli europei.

Saremo nella piazza alternativa “Svuotare gli arsenali riempire i granai“ a Roma il 15 marzo e in Puglia a fine marzo insieme a tutte le realtà pacifiste della Puglia.

Sabino De Razza

Segretario regionale

Rifondazione Comunista Puglia