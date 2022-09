Rifiuti abbandonati illegalmente riconducibili ai proprietari.

‼️Le segnalazioni e le denunce di rifiuti abbandonati illegalmente, più delle volte vengono bistrattate dalle autorità e il territorio viene sommerso dai rifiuti ❌

Il nucleo operativo delle Guardie Ambientali italiane, coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, continuano a monitorare il territorio per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente.

Rifiuti abbandonati illegalmente In Contrada Amoruso (al KM. 172.00 della SS.89) nell’agro di Manfredonia, nelle vicinanze di un casolare abbandonato, utilizzato da tempo per disfarsi di rifiuti speciali di ogni genere, alcuni ancora con segni identificativi, importanti per risalire,ai possibili responsabili degli abbandoni.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali italiane.