Report stasera: inchieste su sanità e sicurezza dati
Report stasera 30 novembre su Rai 3. Sigfrido Ranucci presenta inchieste sulla sanità privata e sulla scarsa sicurezza dei dati personali degli italiani.
Stasera 30 novembre torna Report su Rai 3 con nuove inchieste esplosive. Sigfrido Ranucci presenta “La casa di carta”, servizio sulla sanità privata e sui meccanismi poco trasparenti del sistema sanitario italiano.
La puntata si concentra anche sulla scarsa sicurezza dei dati personali: “Gli italiani sono esposti a rischi enormi per la protezione della privacy”, anticipa il conduttore. L’inchiesta svela falle nei sistemi di protezione informatica di aziende e istituzioni.
Il giornalismo d’inchiesta
Report conferma la sua vocazione al giornalismo investigativo, affrontando temi scomodi e portando alla luce verità nascoste. Il programma di Rai 3 continua a essere punto di riferimento per chi cerca approfondimenti su questioni cruciali.
L’appuntamento è alle 20:30, con la possibilità di rivedere la puntata su RaiPlay per chi non potrà seguirla in diretta.