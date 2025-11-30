Attualità Italia

Report stasera: inchieste su sanità e sicurezza dati

Report stasera 30 novembre su Rai 3. Sigfrido Ranucci presenta inchieste sulla sanità privata e sulla scarsa sicurezza dei dati personali degli italiani.

Fabrizio Della Corte30 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera 30 novembre torna Report su Rai 3 con nuove inchieste esplosive. Sigfrido Ranucci presenta “La casa di carta”, servizio sulla sanità privata e sui meccanismi poco trasparenti del sistema sanitario italiano.

La puntata si concentra anche sulla scarsa sicurezza dei dati personali“Gli italiani sono esposti a rischi enormi per la protezione della privacy”, anticipa il conduttore. L’inchiesta svela falle nei sistemi di protezione informatica di aziende e istituzioni.

Il giornalismo d’inchiesta

Report conferma la sua vocazione al giornalismo investigativo, affrontando temi scomodi e portando alla luce verità nascoste. Il programma di Rai 3 continua a essere punto di riferimento per chi cerca approfondimenti su questioni cruciali.

L’appuntamento è alle 20:30, con la possibilità di rivedere la puntata su RaiPlay per chi non potrà seguirla in diretta.

Tags
Fabrizio Della Corte30 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©