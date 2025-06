[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Regione Puglia, non c’è più la maggioranza in Consiglio Regionale

L’approdo in Consiglio, in sostituzione del dimissionario Alessandro Delli Noci, di Antonio Raone, che siederà tra i banchi di Forza Italia, e il disimpegno dei 5 Stelle rendono ancora più instabile il governo Emiliano in Puglia.

Ad oggi l’ex maggioranza può contare su 25 consiglieri su 50: non c’è più quel +1 che mette Emiliano al sicuro.

Ed ora?

Si dovrebbe andare avanti coì per due ragioni: il centrosinistra studia una fase di uscita senza scossoni, il centrodestra non attacca, perché ad oggi non ha ancora un candidato presidente.

Ma nella stessa maggioranza ci sono crepe ed i problemi sono dietro l’angolo, sperando che non ci sia la possibilità di un terzo mandato che comporterebbe automaticamente il rinvio del voto al 2026. Sarà difficile per gli emilianisti governare un anno in queste condizioni…