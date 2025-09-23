[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ipotesi clamorosa: Vannacci in corsa per la presidenza pugliese con la Lega

Ha del clamoroso l’indiscrezione lanciata questa mattina dalla Gazzetta del Mezzogiorno: la Lega, starebbe valutando la corsa in solitaria alle prossime elezioni regionali pugliesi, in programma il 23 e 24 novembre con Vannacci presidente.

Una ipotesi clamorosa che, secondo il quotidiano pugliese, nelle prossime ore potrebbe scuotere il panorama politico.