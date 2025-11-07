Regionali, ecco il sondaggio della Gazzetta: Decaro al 61,9% trainato dalle civiche
Regionali, ecco il sondaggio della Gazzetta: Decaro al 61,9% trainato dalle civiche
Antonio Decaro batte Luigi Lobuono con il 64% dei consensi contro il 38,2%: è questo il risultato della rilevazione sulle regionali pugliesi realizzata per la Gazzetta del Mezzogiorno da Alessandra Ghisleri con Only Numbers (su un campione di 800 interviste realizzate dal 3 al 5 novembre). Gli altri competitor? Ada Donno di Puglia pacifista e popolare si ferma all’1,2%, Sabino Mangano (civico) allo 0,8%.
Il vantaggio del centrosinistra in Puglia è un dato acclarato: il margine sul fronte conservatore – dove Fratelli d’Italia registra il primato assoluto tra le forze politiche nazionali – è però consolidato grazie ai consensi raccolti dalle liste del civismo progressista (che sfiora il 24% delle preferenze espresse dagli elettori, trainato dalla Lista Decaro presidente). Nel 2020 il civismo progressista (con tanti ex destri) nel complesso (con 14 liste, secondo la strategia dell’ex parlamentare prodiano Giovanni Procacci) aggregò il 27,97% dei voti, contribuendo in maniera altrettanto determinante alla conferma di Michele Emiliano.