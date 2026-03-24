Politica Capitanata

Referendum, Piemontese: “Il voto degli italiani difende la Costituzione e apre una prospettiva nuova. Ora ascoltare il Paese reale”

Comunicato Stampa24 Marzo 2026
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Referendum, Piemontese: “Il voto degli italiani difende la Costituzione e apre una prospettiva nuova. Ora ascoltare il Paese reale”

“La vittoria del ‘No’, con il 54%, dice che la maggior parte degli italiani ha colto fino in fondo la posta in gioco: la difesa dell’equilibrio costituzionale, del ruolo delle istituzioni, dei contrappesi tra i poteri, della qualità della nostra democrazia. Ed è un messaggio chiaro anche al Governo guidato da Giorgia Meloni, che ha tentato di modificare da solo la Costituzione, senza la necessaria prudenza e senza un confronto vero”. A ventiquattro ore dal risultato del referendum costituzionale, il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, torna sull’esito del voto e rilancia il significato politico della consultazione.

Per Piemontese, le parole della segretaria nazionale del Partiti Democratico, Elly Schlein, “inquadrano con precisione il punto cruciale: non si possono mettere in discussione gli equilibri costituzionali mentre il Paese affronta una gigantesca questione economica e sociale. Il voto dice che le priorità degli italiani sono altre: caro-vita, bollette, sanità pubblica, lavoro”.

Un dato su tutti, sottolinea Piemontese, “è quello della partecipazione: un’affluenza vicina al 60% in un referendum senza quorum, con oltre 27 milioni di votanti. Ancora più significativo è che una quota tra il 10 e il 15% di cittadini che non votava da tempo sia tornata alle urne. È un segnale potente di vitalità democratica e di fiducia ritrovata nella possibilità di incidere”.

Particolarmente rilevante il dato generazionale: “Il 61,1% tra i 18 e i 34 anni ha votato ‘No’. Sono stati i giovani a fare la differenza, nonostante tanti fuorisede non abbiano potuto votare. È una contraddizione su cui è necessario aprire una riflessione seria”.

Sul piano politico, Piemontese evidenzia anche “la compattezza dell’elettorato democratico: oltre il 90% degli elettori del Partito Democratico ha votato ‘No’: è una base solida da cui ripartire per costruire un campo largo credibile. In questo quadro, va riconosciuto a Elly Schlein un sicuro merito politico: è stata coraggiosa a schierarsi e a schierare il PD in una battaglia non scontata. Per questo può essere considerata la prima vincitrice di questo referendum e un punto di riferimento autorevole per costruire un’alternativa di governo”.

Uno sguardo anche al territorio: “Il dato nazionale trova conferma e rafforzamento a livello locale. A Foggia città il ‘No’ supera il 60%, attestandosi al 60,20% con un’affluenza del 51,96%, trainando l’intera Capitanata. È il segno di una consapevolezza diffusa e di una partecipazione che non può essere ignorata”.

Infine, il richiamo al futuro: “Questo voto è una risposta all’arroganza di chi ha pensato di poter forzare le regole, ma è anche un messaggio per tutte le forze progressiste. Nel Paese esiste già una maggioranza alternativa: abbiamo la responsabilità di organizzarla, partendo dai bisogni reali delle persone. La mobilitazione che abbiamo visto non va dispersa. Da qui può nascere una prospettiva nuova per l’Italia”.

Comunicato Stampa24 Marzo 2026
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