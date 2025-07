Reazione a catena, vittoria graduata per le Uscio e Bottega, e Pino Insegno cita Bonolis: il montepremi vinto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Reazione a catena insegna tante cose, anche che chi la dura la vince. Le Uscio e Bottega, dopo un debutto flop, e una seconda giornata altrettanto deludente, è finalmente riuscito a spezzare il filone negativo. Nella puntata del 12 luglio, Martina e le sue compagne hanno raccolto la loro prima vittoria, aggiudicandosi un bel montepremi. Nel corso di una Catena Musicale, si è tenuta una specie di gag tra il conduttore e un signore del pubblico, che ha portato il conduttore a nominare Paolo Bonolis.

Chi sono i Si Bemolle

Tanti i momenti esilaranti vissuti con Pino Insegno e le due squadre di turno. Da una parte le Uscio e Bottega, e dall’altra le new entry dette ‘Si Bemolle’. Emanuele, Giuseppe e Alessandro, provengono da tre diverse province della Campania. Chi da Caserta (Maddaloni), chi da Napoli (Pomigliano d’Arco) e chi da Salerno (Nocera Inferiore). Il loro soprannome, come è intuibile, proviene dalla passione per la musica, con un passato da musicisti.

Reazione a catena, puntata 12 luglio 2025: ‘Oddio, mi sembro Bonolis’

Durante una Catena Musicale, Pino Insegno ha chiamato un signore del pubblico (Stefano) per chiudere il gioco. Ed è stato in questo momento che tra il conduttore e questo signore ha preso vita una specie di gag, che ha divertito moltissimo e che ha coinvolto persino Paolo Bonolis. ‘Oddio, mi sembro Bonolis’, ha esclamato Insegno, per poi salutare il collega.

Quanto hanno vinto le Uscio e Bottega e qual era la parola vincente

Tra una manche e un’altra, si è giunti all’Intesa Vincente. Le Uscio e Bottega, in vantaggio temporale, hanno raccolto ben 7 parole, tre in più rispetto agli sfidanti della Campania.

Questa volta il montepremi iniziale aveva valore di 82.000 euro. Dopo vari dimezzamenti avvenuti all’Ultima Catena e all’Ultima Parola, le signore si sono ritrovate con la possibilità di vincere 2.563 euro in gettoni d’oro. Poco dopo, questa possibilità si è concretizzata perché hanno trovato la parola da legare a ‘Scala’ e ‘Lente’: Graduata!