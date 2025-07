Reazione a catena, le Pari e Patta eliminate a causa di un passo falso della concorrente: Pino Insegno stupito

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cambio al vertice a Reazione a catena. Dopo due puntate vincenti, alla terza è arrivata la parola ‘fine’ per le Pari e Patta. Il giorno 10 luglio, Sara e le sue sorelle hanno fatto ritorno in Toscana, dopo un’Intesa Vincente all’ultimo respiro contro le new entry ‘Uscio e Bottega’. Questa puntata, oltre che a sancire l’uscita di scena delle sorelle, è stata condita di gaffe e passi falsi, in special modo nel gioco finale!

Derby toscano a Reazione a catena: puntata 10 luglio 2025

Le due squadre rivali della puntata del 10 luglio 2025 di Reazione a catena, hanno alcuni punti in comune. Entrambe vengono dalla Toscana ed entrambe hanno più o meno gli stessi nomi.

Le Uscio e Bottega, trio composto da Sara, Martina e Valentina, sono originarie di Lastra a Signa (Firenze). Il loro soprannome è legato a un modo di dire fiorentino, che si rifà alle cose vicine: ‘noi siamo vicine per amicizia e come abitazione’, ha spiegato la capitana. Terminate le presentazioni, questa sorta di derby ha preso il via.

Il passo falso di Sara, che fa eliminare la sua squadra

L’Intesa Vincente regala sempre infinite emozioni, ma quella di stasera ha lasciato i fan di Reazione a catena con il fiato sospeso. Numerosi, infatti, hanno seguito con trepidazione la partita, che ha visto le Pari e Patta rischiare di perdere contro le rivali. Tutto è cominciato quando le sorelle dovevano raggiungere almeno il traguardo delle sei parole trovate dalle Uscio e Bottega. A causa dell’agitazione scaturita dall’incedere incessante del tempo, Valentina è andata nel pallone alcune volte, penalizzando l’intero team. Rimaste con 3 punti e appena 7 secondi a disposizione, le Pari e Patta hanno dato il massimo riuscendo poi a rimontare e pareggiare!

Stavolta, allo spareggio, è stata Sara ad andare nel pallone, fermando il tempo per dare una possibile risposta che però si è rivelata errata. ‘Cosa – tiri – di – non…’, questa è la frase che le due sorelle avevano iniziato a dire (e che volevano completare con ‘Matera’), quando Sara ha voluto lanciarsi a rispondere ‘Rigore’. Se solo avesse atteso che le sue compagne finissero di formulare la frase, forse sarebbe riuscita a propendere per ‘Sassi’. ‘Aspetta un attimo, perché?‘ ha detto Pino Insegno, stupito dal gesto impulsivo della concorrente. E così, questo passo falso delle Pari e Patta ha permesso alle sfidanti di diventare le nuove campionesse del game show di mamma Rai!

La gaffe metereologica e il montepremi perso

Le Uscio e Bottega sono passate da un montepremi iniziale di appena 84.000 euro a quello finale di 10.500 euro in gettoni d’oro. Hanno commesso una gaffe sbagliando la parola finale tra ‘Previsioni’ e ‘Grado’. Anziché dire ‘Colonnello’, hanno propeso per ‘Comandante’. E quando Pino Insegno ha chiesto loro chi desse normalmente le previsioni del tempo, la concorrente ha insistito nel dire ‘Comandante’. Riusciranno a rifarsi nella prossima puntata?