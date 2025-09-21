Reazione a catena, i Pane e Miele fanno scacco per la quarta volta: quanto hanno vinto in tutto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I Pane e Miele sono tra i campioni più vincenti di questa edizione di Reazione a catena, che a breve volgerà al termine (qui per scoprire quando finirà la trasmissione). Nella puntata del 21 settembre 2025, Filippo, Simone e Nora si sono misurati con una nuova squadra chiamata “le Turbolente”. Soltanto 24 ore prima, il trio originario di Rieti ha raccolto la loro terza vincita. Nel frattempo, Pino Insegno continua a consolidare il suo ruolo di protagonista indiscusso del preserale.

Le Turbolente asfaltate dai Pane e Miele

Chiara, Elena e Tiziana, dette “le Turbolente”, non sono riuscite a frenare l’inesorabile marcia dei Pane e Miele. Questi ultimi dominano la scena di Reazione a catena da un po’ di giorni e hanno sempre trionfato. Anche in questa puntata di domenica, padre e figli sono riusciti a scovare la parola finale, che ha permesso loro di incrementare il bottino totale di vincite.

Dopo aver giocato nei primi giochi, all’Intesa Vincente i Pane e Miele sono riusciti a proteggere il loro titolo di campioni, indovinando la bellezza di nove parole. Le Turbolente, al contrario, hanno avuto molte difficoltà. Dopo più bassi che alti, hanno chiuso la loro breve avventura nel game show di mamma Rai con appena due parole.

Quanto hanno vinto il 21 settembre 2025 e quanto in totale i campioni di Reazione a catena

Questa volta i Pane e Miele hanno provato a difendere il loro iniziale montepremi di 107.000 euro. Dopo i dimezzamenti dell’Ultima Catena e l’acquisto del Terzo Elemento nel corso dell’Ultima Parola, la cifra finale era di 13.375 euro. Un bottino a dir poco importante, che si è aggiunto ai precedenti tre formando un totale di 48.393 euro in gettoni d’oro. A farli vincere per la quarta volta consecutiva è stata la parola “Scacco”, che ben legava con “Pugno” e “Pezzo”.

Pino Insegno re del Preserale

Pino Insegno è il re indiscusso del preserale. Basti pensare che il 20 settembre Reazione a catena è risultato il programma più seguito nella fascia preserale. Secondo i dati Auditel, il game show di Rai 1 ha conquistato un abbondante 25% di share, mentre Avanti un altro (in onda su Canale 5) non è andato oltre il 14,8%. Ancora una volta, dunque, il pubblico premia l’intrattenimento leggero e coinvolgente di Insegno.