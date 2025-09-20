Reazione a Catena, i Pane e Miele inarrestabili: terza vittoria e nuovo bottino d’oro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I Pane e Miele non si fermano più a Reazione a Catena. Nella puntata del 20 settembre 2025, Filippo e i suoi figli hanno regalato un’altra prestazione di livello, riscattandosi dopo la modestissima vincita della precedente sfida, brillando soprattutto all’Intesa Vincente e conquistando i complimenti di Pino Insegno. Nemmeno le nuove sfidanti, le Educandate, sono riuscite a impensierirli: i campioni in carica hanno centrato la loro terza vittoria consecutiva.

Le Educandate sono Michela, Elisa e Marta, tre giovani professioniste del Triveneto che si sono conosciute due anni fa, a Padova, durante l’inizio della Magistrale in Scienze Riabilitative. Per un periodo hanno vissuto come ospiti di un istituto religioso e proprio da quell’esperienza, con un pizzico di ironia, è nato il nome della loro squadra.

La puntata ha preso una svolta decisiva all’Intesa Vincente. I Pane e Miele si sono messi subito alla prova totalizzando ben 16 parole, un risultato che ha messo pressione alle avversarie, ferme a quota 4. Pino Insegno ha così elogiato i campioni per la loro performance.

Quanto hanno vinto stasera a Reazione a Catena e la parola finale

Il trio campione è poi arrivato all’Ultima Catena con un montepremi iniziale di 95.000 euro, dimezzato due volte lungo il percorso. All’Ultima Parola hanno scelto di acquistare il Terzo Elemento, portando il bottino a 11.875 euro. Di fronte al legame tra “Macchia” e “Capelli”, la loro scommessa è ricaduta su “Cespuglio”. Dopo qualche attimo di suspense, Pino Insegno ha confermato la scelta: era proprio la parola giusta.

Con questa vittoria i Pane e Miele hanno portato il loro totale a 35.018 euro in gettoni d’oro, consolidando sempre di più la loro corsa nel quiz estivo di Rai 1.