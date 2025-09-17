Quando finisce Reazione a Catena e quando inizia L’Eredità: le date e chi sarà il conduttore
Reazione a Catena sta per chiudere i battenti di questa stagione, lasciando il posto del Preserale a L'Eredità
L’avevamo salutato lo scorso 7 giugno, quando l’estate era alle porte e la nuova stagione di Reazione a Catena era pronta a ripartire, mentre L’Eredità andava in pausa. Circa quattro mesi dopo, Marco Liorni torna ad affacciarsi sul preserale di Rai 1, pronto a riprendere il timone del longevo game show della Rai. Dunque, ancora poche settimane e ritroveremo la Scossa, la Ghigliottina e le immancabili Professoresse.
Quando finisce Reazione a Catena? Quando inizia L’Eredità?
Quando finisce Reazione a Catena? Quando inizia L’Eredità? Queste sono le due domande più gettonate del momento. Gli spettatori di Rai 1 vogliono sapere con chiarezza quando Pino Insegno passerà il metaforico testimone al collega Marco Liorni. Per il terzo anno consecutivo, infatti, sarà ancora Liorni a condurre L’Eredità.
Per quanto riguarda l’attuale stagione di Reazione a Catena, volgerà a conclusione domenica 5 ottobre. Con la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, il preserale di Rai 1 tornerà a essere occupato da L’Eredità. Lunedì 6 ottobre, al consueto orario delle 18.45 circa, al posto dell’Intesa Vincente si rivedranno la Scossa e la Ghigliottina.
Tornano gli ultimi tre campioni
Oltre a Liorni e alle Professoresse Linda e Greta, non dovrebbero mancare i tre concorrenti che erano riusciti ad accedere al Triello della precedente stagione, vale a dire Elisa, Linda e Francesco Maria. Questi tre campioni (a meno che non abbiano dato forfait) dovranno affrontare quattro concorrenti nuovi e provare a difendere il loro titolo.