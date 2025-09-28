Reazione a catena, i Cima di Rapa vincono per la terza volta e intanto la fine del programma slitta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo una pausa di un giorno, in cui i Cima di Rapa avevano mancato la vittoria all’Ultima Parola di Reazione a catena, il trio pugliese è tornato in studio con la voglia di riscattarsi. Nell’appuntamento del 28 settembre 2025, Pino Insegno ha accolto in studio delle nuove sfidanti, ma nemmeno loro sono riuscite a fermare la corsa dei campioni, che hanno difeso il titolo per un soffio. Intanto, dal palinsesto Rai arriva una novità: la data dell’ultima puntata del quiz è stata posticipata.

Reazione a catena, ‘vincono per il rotto della cuffia’ i Cima di Rapa: l’accaduto

A presentarsi come nuove concorrenti sono state le Terzo Atto, un trio di amiche e mamme di Piacenza: Chiara, Valeria e Paola. Il loro soprannome richiama la passione per il teatro, come ha spiegato la capitana: “Noi amiamo andare a teatro. Magari ci sono due atti e noi uniamo il terzo perché andiamo sempre a cena fuori prima dello spettacolo”. Una scelta che ha strappato un sorriso anche al conduttore, che ha voluto elogiarle per il legame con la cultura teatrale.

Le Terzo Atto sono state le prime a cimentarsi con l’Intesa Vincente, partendo con un piccolo vantaggio di tempo. Nonostante l’impegno, il trio piacentino si è fermato a sette parole. A quel punto è toccato ai Cima di Rapa, che in 55 secondi sono riusciti a individuarne otto, guadagnandosi così l’accesso alla fase finale per la quarta volta consecutiva. “Sono qui per il rotto della cuffia”, ha commentato sorridendo Pino Insegno.

Quanto hanno vinto questa volta e in totale

Nella sfida decisiva, i campioni hanno dovuto difendere un montepremi iniziale di 109.000 euro. Le difficoltà dell’Ultima Catena li hanno però costretti a dimezzare più volte la cifra, fino ad arrivare a 1.704 euro. Con il Terzo Elemento acquistato all’Ultima Parola, Domenico, Francesco e Daniela hanno trovato il collegamento giusto tra “Affare” e “Guanti”: la parola vincente era “Trattare”. Un’intuizione che ha permesso loro di ottenere il terzo successo consecutivo e di portare a casa un bottino complessivo di 11.877 euro in gettoni d’oro.

Quando finisce Reazione a Catena e quando inizia L’Eredità

Sul fronte del palinsesto, continuano a circolare voci sul ritorno de L’Eredità con Marco Liorni, inizialmente previsto per il 6 ottobre. In realtà la trasmissione rientrerà solo dal 20 ottobre, salvo nuovi cambiamenti. Fino ad allora, Reazione a Catena terrà compagnia al pubblico di Rai 1 fino a venerdì 19 ottobre, confermandosi uno dei programmi più seguiti del preserale.