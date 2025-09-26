Reazione a catena, i pugliesi Cima di Rapa bissano il trionfo: vincono con ‘continuo’

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Continua l’avventura dei giovani Cima di Rapa a Reazione a catena, che solo 24 ore prima avevano portato a casa una vincita interessante (qui per scoprire cosa è successo). Venerdì 26 settembre 2025 questi campioni si sono misurati contro i Fratelli Diversi, così chiamati per la loro storia familiare che ha suscitato gli apprezzamenti di Pino Insegno.

Pino Insegno elogia gli avversari dei Cima di Rapa

Il soprannome Fratelli Diversi deriva dal fatto che sono figli della stessa madre ma hanno padri diversi. Federico, Marco e Lorenzo vengono da Rimini. “Date un bellissimo esempio. Una famiglia unita, allargata, ma ognuno è affezionato all’altro“, queste le parole di elogio di Pino Insegno a questa squadra dell’Emilia-Romagna.

L’Intesa Vincente non è stata molto gentile nei confronti degli sfidanti di Rimini. Dopo più bassi che alti, i tre fratelli sono riusciti a individuare a malapena due parole. Un traguardo talmente abbordabile che è stato superato dai Cima di Rapa. Questi ultimi, infatti, di parole ne hanno individuate sette.

Quanto hanno vinto questa volta i campioni di Reazione a catena e il totale

Con un bottino di 142.000 euro, i pugliesi si sono accomodati per l’ultima sfida di Reazione a catena. Questa cifra iniziale è scesa a 1.110 euro a causa di una Catena complicata e dell’acquisto del Terzo Elemento. Tra “Eterno” e “Costante” si nascondeva la parola vincente, avente come lettere iniziali e finali “Co – o”.

Dopo un’attenta riflessione, in cui il trio ha vagliato un po’ di possibili terminologie, la scelta finale è caduta su “Continuo“. E con questo bis, Domenico, Francesco e Daniela hanno raggiunto una vincita totale di 10.173 euro in gettoni d’oro. Ora non resta che fare il tris, perché non c’è due senza tre!