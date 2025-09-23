Reazione a catena, eliminano i Pane e Miele allo spareggio e trionfano in finale: la cifra

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Bastano solo tre parole per dirvi dove siamo, perché ci siamo e cosa facciamo: Reazione a Catena“. Con questa particolare frase ad effetto si è aperta la puntata del 23 settembre 2025. L’inizio dell’autunno ha cambiato molte carte in tavola. Tanto per dirne una, i campioni non sono più gli stessi che hanno dominato la scena nell’ultima parte estiva. Pino Insegno ha proclamato campioni un trio toscano.

Chi sono i nuovi campioni di Reazione a Catena, che hanno eliminato i Pane e Miele

I Pane e Miele sono caduti alla loro sesta avventura. Dopo quattro trionfi consecutivi e una serata negativa, questa famiglia è tornata a Rieti con 48.393 euro in gettoni d’oro e un’esperienza che difficilmente dimenticherà. A sconfiggerli sono stati i cosiddetti “Ribolliti”: Samuele di Castelfranco di Sotto (Pisa) e Laura e Linda di Firenze. Quest’ultime sono madre e figlia, mentre il capitano del team è fidanzato con Linda.

Per un solo secondo, trionfano i toscani

Le prime manche di giochi sono state un susseguirsi di emozioni, risate e musica. L’Intesa Vincente ha messo alla prova le affinità di ciascuna squadra. Le new entry sono riuscite a trovare otto parole e lo stesso traguardo è stato raggiunto anche dagli ex campioni. Lo spareggio, però, ha messo ko i Pane e Miele che, rispetto ai rivali, non sono riusciti a batterli sul tempo nello scovare la parola nel minor numero di secondi possibile. Dunque, per un solo secondo di differenza, i Ribolliti hanno conquistato il pass per la fase finale del game show condotto da Pino Insegno!

Quanto hanno vinto i nuovi campioni di Reazione a Catena

All’inizio dell’Ultima Catena vi erano 92.000 euro in palio. Questa cifra, dopo l’acquisto del Terzo Elemento nel gioco finale dell’Ultima Parola, è scesa fino a 5.750 euro. Grazie alla parola “Risma“, che ben combaciava con “Carta” e “Genere”, i Ribolliti sono riusciti a festeggiare con un trionfo il loro debutto a Reazione a Catena. Intanto, il programma si avvicina alla chiusura (qui per scoprire quando Pino Insegno lascia il posto a Marco Liorni).