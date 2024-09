Re Manfredi Run si unisce al Programma “Sport e Salute #BeActive”: Promuoviamo il Benessere attraverso lo Sport

Siamo entusiasti di annunciare che la Re Manfredi Run, una delle gare podistiche più attese del nostro territorio, parteciperà al programma “Sport e Salute #BeActive“, un’iniziativa nazionale volta a promuovere uno stile di vita sano e attivo attraverso lo sport. Questa collaborazione rappresenta un passo significativo per la nostra comunità, confermando l’impegno della Re Manfredi Run nel promuovere non solo l’attività fisica, ma anche valori di inclusione e benessere collettivo.

Cos’è il Programma “Sport e Salute #BeActive”?

Il programma “Sport e Salute #BeActive” è una campagna promossa dal governo italiano, in collaborazione con numerose associazioni sportive, per incentivare la popolazione a praticare sport e a mantenere uno stile di vita attivo. L’obiettivo è quello di rendere lo sport accessibile a tutti, indipendentemente dall’età, dal livello di preparazione fisica o dalle condizioni socio-economiche. Attraverso una serie di eventi, promozioni e attività, il programma mira a coinvolgere il maggior numero possibile di persone, sottolineando i benefici fisici e mentali dell’attività sportiva.

La Re Manfredi Run: Un Esempio di Comunità Attiva

La Re Manfredi Run è da anni un appuntamento imperdibile per gli amanti della corsa e per tutti coloro che vogliono mettersi alla prova in un’atmosfera di festa e condivisione. Partecipare al programma “Sport e Salute #BeActive” significa per noi rafforzare ulteriormente il legame con la nostra comunità, offrendo a tutti i partecipanti l’opportunità di vivere un’esperienza sportiva arricchente, che va oltre la semplice competizione.

Un Impegno per il Futuro

L’adesione al programma “Sport e Salute #BeActive” rappresenta un impegno concreto da parte della Re Manfredi Run per la promozione di uno stile di vita sano e attivo. Crediamo fermamente che lo sport sia uno strumento potentissimo per migliorare la qualità della vita e per rafforzare i legami all’interno della nostra comunità.

Invitiamo tutti, grandi e piccoli, atleti esperti o semplici appassionati, a partecipare alla prossima edizione della Re Manfredi Run cliccando qui e a unirsi a noi in questa importante iniziativa. Insieme, possiamo fare la differenza e rendere la nostra comunità ancora più forte e in salute.

Non vediamo l’ora di vedervi tutti alla partenza, pronti a correre per un futuro più attivo e sano. #BeActive!

