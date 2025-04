[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ravenna, donna aggredita ed abusata. Arrestato 32enne di Manfredonia

Stava andando dal commercialista in un palazzo del centro storico di Ravenna quando, entrata nell’androne, all’improvviso è stata aggredita alle spalle e spinta in un angolo. Non aveva mai visto quell’uomo che ha abusato di lei finché non è riuscita a urlare e a divincolarsi. L’aggressore, un operaio di 32 anni, è stato poi individuato e arrestato per violenza sessuale.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip Janos Barlotti su richiesta del Pm Raffaele Belvederi. Il giovane, originario di Manfredonia (Foggia) e con precedenti per estorsione, con un patteggiamento cumulativo di quattro anni e mezzo, e un decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza, con estinzione tramite lavori di pubblica utilità, si trova ora ai domiciliari nella città romagnola. Nell’interrogatorio di garanzia di ieri mattina, alla presenza del suo avvocato Luigi Filippo Gualtieri, davanti al Gip si è avvalso della facoltà di non rispondere.

tratto da Leggo.it