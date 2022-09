Rassegna Musicale InConcerto: Sonidos de mujer

La donna al centro della musica con il chitarrista spagnolo José Luis Ruiz del Puerto

Dopo una breve pausa venerdì 16 settembre alle ore 20.00 presso il Chiostro Comunale di San Giovanni Rotondo riparte la programmazione della Rassegna Musicale Internazionale InConcerto, a cura del M. Luciano Pompilio.

A salire sul palco per l’ottavo appuntamento sarà uno dei massimi esponenti del panorama chitarristico contemporaneo spagnolo, José Luis Ruiz del Puerto, il cui impegno per la diffusione della musica spagnola moderna gli è valso il tributo e riconoscimento da parte della critica internazionale che lo ha definito “un vero ambasciatore culturale spagnolo”.

Venerdì si esibirà in quello che è un vero e proprio viaggio musicale dove le diverse esecuzioni sono tenute insieme da un unico file rouge: la donna come artista e compositrice.

“Sonidos de mujer” è un concetto artistico che il chitarrista spagnolo ha concepito con il fine di presentare e dare prestigio ad un repertorio storico ma anche contemporaneo formato esclusivamente da donne.

Tra i brani rivisitati che avremo modo di ascoltare spicca Forgotten/Sadness della compositrice tedesca Mme. Sidney Pratten o il Carnaval de Venecia della madrileña Dolores de Goñi, meglio nota come Mrs Knoop, tra le prime chitarriste ad aver tenuto un concerto da solista a Parigi nel 1837. Un programma che si completerà con le esecuzioni delle musiche di Rosa Gil Bosque, tra le prime cattedratiche di chitarra del Conservatorio di Valencia fino alle note più contemporanee della compositrice argentina, prematuramente scomparsa, Claudia Montero.

Un omaggio, quello di Ruiz del Puerto, alla presenza della figura femminile nella musica che troppo spesso nel corso della storia è’ stata offuscata da dinamiche sociali e storiche ormai note ma che, grazie al suono elegante e deciso della sua chitarra, viene rimessa al centro dell’attenzione non solo del pubblico ma dell’intera comunità.

Ed è questo un omaggio che viene reso ancora più prestigioso quando a farlo è uno dei musicisti più talentuosi dei nostri tempi, un artista che ha alle spalle una carriera costellata di esibizioni in alcuni dei più importanti teatri internazionali come Spagna, Francia, Austria, Turchia, Marocco per citarne alcuni e che nella serata del 16 settembre omaggerà la nostra città con la bellezza della sua musica.

Appuntamento venerdì 16 settembre 2022 alle ore 20.00 presso il Chiostro Comunale di San Giovanni Rotondo.

Info: info@duocaputopompilio.it