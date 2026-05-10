Rasha Younes e Omer Elomari, che succede? Nuove voci di crisi: ecco perché

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Rasha Younes e Omer Elomari sono tra le coppie più apprezzate della scorsa edizione del Grande fratello, vinta da Anita Mazzotta. La social media manager romana e l’imprenditore siriano sono tornati al centro del gossip nelle ultime ore. Tutto è iniziato quando l’ex gieffina ha organizzato un evento a Roma dove non vi ha partecipato il compagno conosciuto all’interno della Casa. Un’assenza che ha fatto preoccupare i fans, i quali hanno temuto in una nuova crisi. A metterci benzina sul fuoco sono arrivati Deianira Marzano ed Alessandro Rosica, i quali hanno annunciato che la coppia sarebbe in crisi. L’esperto di gossip ha scritto in una storia pubblicata sui social: “si sono lasciati a breve lo comunicheranno.”

Rasha Younes e Omer Elomari in crisi?

Secondo alcune indiscrezioni in rete, i Rashmer starebbero attraversando una crisi. Al momento i diretti interessati non hanno voluto commentare tali rumors, preferendo vivere tutto riservatamente. Un periodo non molto felice per Omer Elomari, complici alcuni problemi di salute e non. In alcune storie pubblicate in rete, l’imprenditore siriano aveva rivelato di avere un importante orzaiolo ad un occhio ed in altre aveva reso noto di aver subito un furto a Milano dove si era recato per un evento. Insomma, periodo da dimenticare per il compagno di Rasha Younes.