Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, dettagli sull’accordo sul mantenimento

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales sembrano aver finalmente ricucito i rapporti dopo la turbolenta separazione. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, i due ex partner avrebbero ripreso a comunicare e hanno raggiunto un accordo extragiudiziale riguardo all’affidamento delle loro figlie, Luna e Alma. Un elemento chiave di questa riconciliazione sembra essere stato l’accordo sul mantenimento economico, con Raoul e Rocío che avrebbero stabilito una somma mensile concordata per il sostegno delle bambine.

Le mosse di Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales

L’attrice spagnola avrebbe cambiato idea circa l’affido esclusivo e la responsabilità genitoriale di Raoul, probabilmente grazie anche a una ritrovata serenità e all’accordo economico. La decisione di trovare un’intesa è stata motivata dal benessere delle figlie, al di sopra di eventuali dissapori passati, in particolare dopo il caso dei messaggi audio e chat pubblici di Bova.

Prima di questa svolta, le posizioni dei due erano molto contrastanti: lui aveva affermato che la storia fosse finita da tempo, mentre lei aveva lasciato intendere che la relazione fosse rimasta serena fino a poco prima della separazione. Ora, sembra che i figli siano al centro delle priorità di entrambi, favorendo un clima più sereno e collaborativo.