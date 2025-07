Raoul Bova: cosa farà l’ex suocera Annamaria Bernardini De Pace?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Raoul Bova si prepara a affrontare una delicata battaglia legale, con il sostegno della madre della sua ex compagna, Chiara Giordano. L’attore 53enne, padre di Luna e Alma, rispettivamente di 10 e 7 anni, si sta battendo per l’affidamento delle figlie, dopo la fine della relazione con Rocío Muñoz Morales. La sua difesa sarà affidata all’esperta legale Annamaria Bernardini De Pace, che si è schierata pubblicamente in suo favore. La 77enne ha dichiarato: «Sono fiera del padre dei miei nipoti» e ha confermato il suo impegno a tutela di Bova in tribunale, anche per questioni riguardanti l’affidamento delle bambine.

Il caso Raoul Bova

Il caso ha attirato l’attenzione dei media a causa dei messaggi privati inviati dall’attore a una ex tentatrice, diventati di pubblico dominio, e delle accuse di tradimento che sono state avanzate. La Procura di Roma indaga per tentata estorsione, mentre un altro avvocato, David Leggi, ha rivelato che Bova e Rocío erano separati da circa due anni. Bernardini De Pace ha espresso la sua fiducia nel comportamento trasparente dell’attore, sottolineando che ha agito correttamente presentando subito denuncia, ritenendo che lui non abbia ceduto al ricatto e desiderando tutelare il suo ruolo di padre.