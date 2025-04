[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

📍49° RALLY DELLA PACE E GIUBILEO DIOCESANO DEI RAGAZZI.

1 Maggio 2025 – Rodi Garganico

“Va in scena la Speranza!” È il nostro invito a scendere in prima fila, a prendere parte a un evento che non solo unirà tutti gli #accierrini della nostra diocesi, ma ci farà crescere come cristiani impegnati.

Ci vediamo a #RodiGarganico, tutti in prima fila!