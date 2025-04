[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rally della Pace a Rodi Garganico, il messaggio dell’Arcivescovo Moscone

Ciak si gira!

Cari ragazzi e ragazze il 49esimo Rally della Pace e quest’anno anche Giubileo dei Ragazzi farà tappa a Rodi Garganico il prossimo 01 Maggio 2025.

Sarà una giornata durante la quale sperimentare insieme ancora una volta la bellezza di appartenere alla grande famiglia della Diocesi. Questa bellezza è data dal fatto che il Signore Gesù ha scritto per ciascuno una sceneggiatura di vita personalissima e piena d’amore. Compiremo come pellegrini il gesto dell’attraversamento della Porta non solo fisico, ma soprattutto spirituale al Santuario di Maria SS. della Libera, una delle cinque chiese giubilari diocesane.

Sono certo che nelle diverse comunità parrocchiali avete camminato insieme durante l’anno, così che, uno accanto all’altro, avete riscoperto i vostri talenti mettendoli al servizio del prossimo e diventare protagonisti di una versione del mondo nuova e coinvolgente.

Nella vita come nel cinema nessun dettaglio è lasciato al caso, ma tutto ha un suo perché, anche i più piccoli particolari della vita. Ogni storia è originale, come ci ricorda il beato Carlo Acutis: “tutti nascono originali”. Dio, il nostro “divino” regista attraverso Gesù Risorto desidera incontrarci riempiendo la barca della nostra vita della sua presenza. E allora quale occasione migliore del Rally della Pace?

Il mio augurio è che per il futuro: “Siate pellegrini di speranza percorrendo la strada dei vostri sogni”, che hanno il futuro dentro, come il compianto papa Francesco, che ricordiamo nella preghiera, affermava nel 2018 parlando ai ragazzi e giovani.

Un film, come sapete, per essere accattivante deve essere armonioso unendo i vari spezzoni e deve comportare un grande lavoro di squadra. Per questo non vedo l’ora di vedervi tutti a Rodi Garganico per apprezzare quello che siete e ringraziare Gesù per il percorso svolto.

Vi aspetto davvero tutti ringraziando la comunità parrocchiale e l’intera città di Rodi Garganico per la sua ospitalità e accoglienza.

È la vostra parte!

+ p. Franco Moscone, crs