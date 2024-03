Rai 1 sostituirà Il Paradiso delle Signore con una soap spagnola

Rai 1 sostituirà Il Paradiso delle Signore che presto chiuderà i battenti, con una delle ultime produzioni spagnole. La nuova stagione televisiva estiva sarà affidata a Sei Sorelle ecco quando torneranno i nuovi episodi e quanti ne mancano all’appello.

Una delle ultime soap opera in TV è stata Sei Sorelle

Sei Sorelle, trasmessa nell’estate 2023, verrà introdotta con l’inizio della nuova stagione televisiva 2024. Rai 1 l’aveva inserita nel palinsesto nello spazio televisivo occupato da Il Paradiso delle Signore, in vacanza.

I telespettatori si stanno chiedendo che succederà prossimamente. Sei Sorelle tornerà in Tv dopo lo stop.

L’ultimo episodio trasmesso risale al 4 settembre 2023, la soap opera Sei Sorelle, il cui titolo originale è Seis Hermanas, ha ceduto il suo spazio a Il paradiso delle signore.

Sei Sorelle nuovi episodi: quando tornerà in onda la soap opera?

Salvo qualche cambiamento di palinsesto improvvisato, Sei Sorelle tornerà nell’estate 2024 con nuovi episodi e nuove storie. Sostituirà Il Paradiso delle Signore nel primo pomeriggio e verrà trasmessa nella rete ammiraglia nazionale. La soap opera iberica è stata trasmessa in Spagna dal 2015 al 2017 e conta 489 episodi in totale.

Dal 29 maggio al 2 settembre 2023 sono stati visti i primi 64 episodi dello spettacolo. Mancano quindi 425 episodi inediti che inizieranno l’8 maggio e giungeranno al 1 settembre, le sorelle Silva saranno ancora di scena.

La Rai potrebbe trasmettere la soap opera su Rai Premium

Rai Premium, come nel 2023, alcune puntate di Seis Hermanas sono andate in onda, per qualche settimana in prima serata. Come si comporteranno i vertici di Viale Mazzini nel 2024?

La serie televisiva con: María Castro, Celia Freijeiro, Mariona Tena e Álex Gadea si è dimostrata un degno sostituto più a Il Paradiso delle Signore per tutti i mesi estivi. I risultati sono stati eccellenti. Comunicheremo altre novità, appena saranno di nostra conoscenza.