Uomini e Donne 2026/2027: data di inizio, registrazioni e anticipazioni sulla nuova stagione di Maria De Filippi

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L’estate è appena iniziata, ma i fan di Uomini e Donne già fremono per sapere quando tornerà in onda il dating show più amato del pomeriggio televisivo. Dopo la chiusura della stagione 2025/2026, il pubblico attende con impazienza la nuova edizione, pronta a riaccendere le dinamiche sentimentali tra tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri. Anche se Mediaset non ha ancora comunicato una data ufficiale, tutto lascia pensare che il programma tornerà nel mese di settembre 2026, mantenendo la tradizione consolidata degli ultimi anni.

Ma quando inizieranno le registrazioni? Chi saranno i nuovi protagonisti? E cosa cambierà nella prossima stagione di Uomini e Donne?

Quando inizia su Canale 5: le ipotesi sulla data di debutto

Secondo le prime indiscrezioni, Uomini e Donne 2026/2027 dovrebbe tornare in onda nelle prime settimane di settembre, sempre nella fascia pomeridiana di Canale 5. Negli ultimi anni, il programma condotto da Maria De Filippi ha mantenuto un calendario stabile, con la prima puntata trasmessa tra la seconda e la terza settimana del mese. La rete punta a ripartire con il suo format di punta subito dopo la pausa estiva, in concomitanza con il ritorno di altri programmi del daytime Mediaset.

Il dating show continua a essere uno dei pilastri della programmazione pomeridiana, con ascolti solidi e una community online sempre attiva. Il Trono Over, in particolare, resta la sezione più amata, capace di generare dibattiti e momenti virali sui social. La nuova edizione, dunque, non dovrebbe discostarsi troppo dalla formula vincente che alterna storie d’amore, confronti accesi e colpi di scena.

Prima della messa in onda, la macchina organizzativa di Uomini e Donne si rimette in moto con le registrazioni delle prime puntate. Anche se non ci sono ancora date ufficiali, la produzione dovrebbe tornare in studio tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre 2026. Si tratta di una prassi ormai consolidata: le prime puntate vengono registrate alcune settimane prima della messa in onda per permettere alla redazione di costruire le nuove dinamiche e presentare i protagonisti della stagione.

Le registrazioni si svolgono negli studi di Fascino P.G.T., la società di produzione di Maria De Filippi, e coinvolgono sia il Trono Classico sia il Trono Over. Proprio in questa fase iniziale emergono le prime indiscrezioni sui nuovi tronisti e sui volti confermati del parterre. Il pubblico, come ogni anno, attende di scoprire chi prenderà posto sulle poltrone rosse e quali storie nasceranno sotto i riflettori.

Cosa aspettarsi dalla nuova stagione di Uomini e Donne: ritorni, novità e conferme

La nuova edizione di Uomini e Donne 2026/2027 promette di mantenere intatta la formula che da anni conquista milioni di spettatori. Ci sarà spazio per il Trono Classico, dedicato ai giovani alla ricerca dell’amore, e per il Trono Over, dove dame e cavalieri continuano a raccontare sentimenti maturi e relazioni spesso più intense. Non mancheranno confronti accesi, discussioni in studio e momenti di leggerezza, con il pubblico pronto a commentare ogni scelta sui social.

Grande curiosità anche per i ritorni di volti storici, che potrebbero rimettersi in gioco dopo le dinamiche delle ultime stagioni. La redazione, come da tradizione, lavora per bilanciare volti nuovi e protagonisti già noti, creando un mix capace di mantenere alta l’attenzione del pubblico.

Nonostante gli anni trascorsi dal debutto, Uomini e Donne resta uno dei programmi più seguiti del pomeriggio italiano. La forza del format sta nella sua capacità di evolversi senza perdere autenticità, raccontando l’amore in tutte le sue forme. L’attesa per la nuova stagione è già altissima e, anche senza una data ufficiale, settembre 2026 appare come il periodo più probabile per il ritorno in onda del programma.