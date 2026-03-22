Raf, chi sono i figli Bianca e Samuele: età, lavoro e vita privata dei due giovani artisti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La carriera di Raf, una delle voci più amate della musica italiana, è nota a tutti. Molto meno conosciuta, invece, è la vita dei suoi figli, Bianca e Samuele, cresciuti lontano dai riflettori ma sempre più presenti nel mondo creativo e artistico.

Entrambi hanno ereditato dal padre una forte sensibilità espressiva, declinata però in modi diversi: Bianca si muove tra fotografia, video e televisione, mentre Samuele sta costruendo passo dopo passo un percorso musicale tutto suo.

Ma chi sono davvero i figli di Raf? Quanti anni hanno? E quali strade stanno seguendo nella loro vita professionale? Scopriamolo insieme.

Bianca Riefoli: età, lavoro e una creatività che cresce tra fotografia e televisione

Bianca Riefoli è la primogenita di Raf e negli ultimi anni ha iniziato a farsi conoscere grazie alla sua presenza sui social, dove condivide scatti, brevi short film e momenti del suo lavoro creativo.

Ha un seguito di circa 18 mila follower, un numero che le permette di mostrare il suo talento senza trasformare i social in un palcoscenico invadente. La sua è una comunicazione spontanea, fatta di immagini curate e racconti visivi che rivelano una grande passione per la fotografia.

Bianca ha già lavorato dietro le quinte di programmi Mediaset, tra cui Avanti un Altro e Grande Fratello Vip, esperienze che le hanno permesso di conoscere da vicino il mondo televisivo e di sviluppare competenze tecniche importanti.

La sua curiosità l’ha portata anche a comparire brevemente nel programma Emigratis, dove il pubblico italiano ha avuto modo di vederla per la prima volta.

Oltre alla tv, Bianca coltiva un amore profondo per la fotografia, un linguaggio che usa per raccontare storie, emozioni e dettagli che spesso sfuggono all’occhio comune.

La sua vita privata rimane molto riservata: preferisce parlare attraverso le immagini più che attraverso le parole, mantenendo un equilibrio tra visibilità e discrezione.

Samuele Riefoli: età, musica e un percorso artistico che nasce in famiglia

Se Bianca ha scelto la strada dell’immagine, Samuele Riefoli ha seguito quella della musica. È il secondo figlio di Raf e ha deciso di intraprendere un percorso artistico personale, scegliendo come nome d’arte D’Art, un soprannome nato dalla sua somiglianza da bambino con D’Artagnan.

Samuele è un giovane cantante che sta muovendo i primi passi nel panorama musicale italiano. Ha già pubblicato diversi brani, tra cui Brutti Sogni, Fragile e Stupenda, canzoni che mostrano una scrittura sensibile e una ricerca sonora che unisce modernità e introspezione.

Il suo rapporto con la musica è nato presto: a 12 anni ha iniziato a prendere lezioni di chitarra, mentre a 14 ha cominciato a sperimentare con GarageBand, scoprendo la passione per la composizione.

Uno dei momenti più significativi del suo percorso è stato il duetto con Raf nel brano “Samurai”, un’esperienza che ha consolidato il legame artistico e personale tra padre e figlio.

Samuele ha raccontato più volte quanto il padre sia stato fondamentale nel suo cammino: lo portava in studio, gli mostrava come nasce una canzone e lo incoraggiava a trovare una sua voce.

Sui social Samuele condivide aggiornamenti sulla sua musica, momenti di vita quotidiana e riflessioni sul suo percorso. È determinato, curioso e consapevole che la strada dell’arte richiede tempo, dedizione e una buona dose di coraggio.

Bianca e Samuele oggi: due percorsi diversi uniti dalla stessa passione per l’arte

Pur seguendo strade differenti, Bianca e Samuele condividono un elemento fondamentale: la creatività. Lei racconta il mondo attraverso l’obiettivo, lui attraverso la musica. Entrambi, però, hanno ereditato da Raf non solo il talento, ma anche la capacità di trasformare le emozioni in linguaggi artistici.

La loro vita privata rimane protetta, lontana dal clamore mediatico. Bianca continua a lavorare tra fotografia e televisione, costruendo un percorso che unisce tecnica e sensibilità.

Samuele, invece, prosegue con determinazione la sua carriera musicale, pubblicando nuovi brani e cercando di crescere come artista. Sono due figli d’arte, sì, ma con un’identità precisa, che stanno costruendo giorno dopo giorno con passione e autenticità.