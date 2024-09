Raduno nazionale estivo della Protezione Civile in Puglia

Il tradizionale Raduno Nazionale Estivo del Volontariato di Protezione Civile

giunge alla sua 9ª edizione e quest’anno si terrà in provincia di Lecce, dal 26

al 29 settembre, presso il Resort “Barone di Mare” a Torre dell’Orso

(Melendugno).

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto e condivisione

tra Autorità e Volontari di Protezione Civile, che si riuniranno per

approfondire tematiche centrali legate alla sicurezza, alla gestione delle

emergenze e all’innovazione nel settore. Sarà un’opportunità per rafforzare

il dialogo tra istituzioni e volontariato, valorizzando l’impegno costante di chi

opera per la tutela del territorio e della comunità.



Il convegno istituzionale, momento centrale dell’incontro che si terrà

venerdì alle ore 17:30 presso l’Auditorium Porta d’Oriente in via Francesco

Sforza 50 a Otranto, sarà preceduto da una suggestiva sfilata inaugurale per

le vie del Comune di Otranto, che vedrà la partecipazione di volontari,

autorità e cittadini, dando il via ufficiale ai lavori.

Il convegno, dal titolo “Protezione Civile 4.0 tra cambiamenti climatici,

formazione e sicurezza”, si terrà venerdì 27 settembre alle ore 17:30 presso

l’Auditorium Porta d’Oriente a Otranto. Sarà introdotto da Salvatore Bisanti,

Presidente del Comitato Organizzatore del 9° Raduno Nazionale Estivo di

Protezione Civile, e vedrà i seguenti saluti istituzionali:

Maurizio Bruno – Presidente del Comitato Regionale di Protezione Civile

Marco Gabusi – Assessore alla Protezione Civile della Regione Piemonte

Stefano Minerva – Presidente della Provincia di Lecce

Francesco Bruni – Sindaco del Comune di Otranto

Maurizio Cisternino – Sindaco del Comune di Melendugno

Luca Rotondi – Prefetto di Lecce

A seguire, prenderanno la parola i relatori esperti che affronteranno temi di

grande rilevanza:

Nicola Lopane – Direttore Dipartimento Protezione Civile e Gestione

Emergenze, Regione Puglia: “I sistemi di allertamento alla popolazione e

l’innovazione introdotta con l’istituzione del Numero Unico di Emergenza

(NUE) 112”

“Impatto dei cambiamenti climatici sulla gestione degli incendi boschivi e

report di fine campagna AIB”

Protezione Civile: “Formazione e Sicurezza nell’ambito delle attività del

volontariato di Protezione Civile”

del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari: “Gestione

emergenza, piani di evacuazione, accessibilità e resilienza delle reti. Il caso

dei Campi Flegrei”

Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari, Coordinatore del progetto

“RETURN”: “Il significato dell’incertezza nella previsione dei rischi”

Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari: “Utilizzo di dati satellitari e

da droni per il monitoraggio e la prevenzione del rischio idrogeologico”

Le conclusioni saranno affidate a

Michele Emiliano – Presidente della Regione Puglia