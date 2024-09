Raduno e-bike enduro a San Giovanni Rotondo

Programma per il 12 e 13 ottobre

1° raduno e-bike enduro organizzato dalla SGRavity gang ASD, che si terrà a San Giovanni Rotondo il 12 e 13 ottobre.

Evento dedicato agli amanti della mountain bike e dell’enduro,con un percorso che attira visitatori da tutta Italia ” IL SENTIERO DELLE ANGUILLE ” un percorso che attraversi di netto il Gargano tra salite e discese impegnative, da San Giovanni Rotondo a Cagnano Varano, ricco di panorami e luoghi unici. Adatto a bikers con buona esperienza di guida, si può partecipare anche in muscolare ma con buona preparazione fisica.

L’evento sarà a nuomero chiuso massimo 50 partecipanti con costo iscrizione di 30€ che comprende: assicurazione,pacco gara, servizio di guida cicloturistica,ristoro,trasferimento meccanizzato, pasta party finale. A farci compagnia per tutti e due i giorni ci sarà il simpaticissimo e famosissimo Trail Builder e Riders di fama internazionale Pippo Marani che parteciperà a tutte le attività.

Programma per sabato 12 ottobre: Dalle ore 16:00 in P.zza Madre Teresa di Calcutta ci sarà la possibilità di percorrere un percorso di Gymcana dove i piccoli bikers da i 4 a 12 anni potranno cimentarsi con giochi in bici.

Programma per Domenica 13 ottobre: Partenza da San Giovanni Rotondo entro le ore 08:30 arrivo previsto a Cagnano Varano per le ore 11:00 dove ad aspettare i bikers ci sarà un ottimo ristoro. Partenza da Cagnano Varano entro le ore 12:00 con trasferimento meccanizzato con Bus e furgoni fino al 18° Km della provinciale San Giovanni Rotondo Cagnano Varano dove i partecipanti potranno percorrere il fantastico trail di “San Nicola” un percorso tutto in discesa mozzafiato.



Arrivo a San Giovanni Rotondo entro le ore 14:00 dove ci saranno le SGRavity Girls con un ricco e fantastico Pasta party con prodotti tipici locali.