Racconto di una notte verso il gran finale: anticipazioni e novità sulla programmazione

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Novità in arrivo per i fan di Racconto di una notte. La serie turca con Mahir e Canfeza si prepara a salutare il pubblico di Canale 5: la storia non avrà una seconda stagione in Turchia e gli episodi trasmessi in Italia accompagneranno gli spettatori verso il gran finale nelle prossime settimane. Un addio che comporterà inevitabilmente nuovi cambiamenti nel palinsesto Mediaset.

Nel frattempo, la soap ha già cambiato collocazione: dal 4 ottobre è passata dal giovedì alla domenica sera, con un nuovo appuntamento in prima serata. Lo spostamento ha modificato le abitudini del pubblico e si inserisce nella riorganizzazione della programmazione autunnale della rete.

L’uscita di scena della serie, prevista durante l’autunno 2026, secondo le anticipazioni sulla programmazione, aprirà la strada a ulteriori novità per le serate di Canale 5. Resta da capire quale titolo prenderà il posto di Racconto di una notte, una volta giunta alla conclusione.

Intanto, gli ultimi episodi promettono momenti decisivi per Mahir e Canfeza. I protagonisti dovranno affrontare prove sempre più difficili. A rendere il finale ancora più drammatico sarà la trappola organizzata da Ozan, che metterà Mahir davanti a ad una difficile scelta.