Forbidden Fruit, cambio programmazione: novità di palinsesto con il ritorno di Amici

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Forbidden Fruit continuerà a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 ancora a lungo, ma con una novità nella programmazione. Secondo le indiscrezioni, il finale della serie turca è previsto nel 2027, salvo eventuali modifiche al palinsesto. In Italia è attualmente in onda la quarta stagione, mentre la produzione originale conta complessivamente sei stagioni.

La prima novità riguarda però il daytime: dall’11 ottobre gli appuntamenti pomeridiani di Forbidden Fruit lasceranno spazio al ritorno di Amici di Maria De Filippi, pronto a ripartire con una nuova edizione. Un cambiamento che potrebbe deludere i fan abituati a seguire quotidianamente le vicende di Yildiz ed Ender.

Per gli appassionati, tuttavia, non si tratta di un addio definitivo. La serie proseguirà il suo percorso su Canale 5 e, stando alle attuali previsioni, accompagnerà gli spettatori ancora per diversi mesi, con intrighi e colpi di scena destinati a mantenere alta l’attenzione fino all’atteso epilogo.