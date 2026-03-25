Racconto di una notte, la nuova serie turca di Canale 5: data di uscita, cast e trama della dizi con Burak Deniz

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Il palinsesto di Canale 5 continua a puntare sulle produzioni turche, ormai diventate un appuntamento fisso per il pubblico italiano. La prossima ad arrivare è Racconto di una notte, titolo italiano della serie Bir Gece Masalı, un progetto che in patria ha conquistato gli spettatori grazie alla sua atmosfera intensa, ai colpi di scena e alla coppia protagonista formata da Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun.

La dizi, distribuita in Europa con il titolo The Nightfall, debutta su Canale 5 il 12 aprile, portando sul piccolo schermo una storia che intreccia vendetta, destino e un amore impossibile.

Ma cosa racconta davvero Racconto di una notte? Chi compone il cast? E perché questa serie è considerata una delle più attese della stagione?

Quando va in onda Racconto di una notte: debutto, formato e cosa aspettarsi dalla nuova dizi di Canale 5

Dopo settimane di anticipazioni, Mediaset ha finalmente fissato la data: Racconto di una notte arriva su Canale 5 il 12 aprile, in prima serata. La serie, nella versione europea, sarà composta da 110 episodi da 45 minuti, mentre in Turchia è stata trasmessa in 35 puntate molto più lunghe, come da tradizione delle dizi.

La scelta di portare questa produzione in Italia non sorprende.

Burak Deniz è ormai un volto familiare per il pubblico italiano, grazie ai suoi ruoli in Le fate ignoranti e Another Love, mentre Su Burcu Yazgı Coşkun è una delle giovani attrici più amate della nuova generazione, già apprezzata in La forza di una donna.

La loro presenza garantisce un forte richiamo, soprattutto perché la serie gioca su un equilibrio narrativo che unisce romanticismo, tensione e un passato che torna a bussare alla porta dei protagonisti.

Il debutto su Canale 5 conferma la strategia Mediaset di puntare su titoli capaci di fidelizzare il pubblico, offrendo storie ricche di emozioni e personaggi complessi.

E Racconto di una notte sembra avere tutte le carte in regola per diventare un nuovo successo.

La trama di Racconto di una notte: vendetta, destino e un amore che non dovrebbe esistere

Al centro della storia c’è Mahir Yilmaz, interpretato da Burak Deniz. Il suo ritorno nella città di Denizli, vent’anni dopo l’omicidio del padre, non è casuale: Mahir è diventato un ispettore di polizia e ha un solo obiettivo, trovare prove per incastrare Kürşat Kilimci, l’uomo che ritiene responsabile della morte del genitore.

Il destino, però, gli mette davanti un incontro che cambierà tutto. Nel suo primo giorno di servizio, Mahir conosce Canfeza Kilimci, interpretata da Su Burcu Yazgı Coşkun. È un colpo di fulmine immediato, un’attrazione che lo spiazza e che sembra quasi sospendere il tempo.

Solo più tardi scoprirà la verità: Canfeza è la figlia dell’uomo che lui vuole incastrare. Da quel momento, Racconto di una notte diventa un intreccio di emozioni contrastanti. Mahir continua a indagare su Kürşat, convinto che prima o poi commetterà un errore.

La sua occasione sembra arrivare durante il matrimonio della figlia dell’uomo, un evento che lui osserva con attenzione, senza immaginare che proprio quella notte segnerà una svolta definitiva nella sua vita.

La serie costruisce un equilibrio narrativo che alterna tensione, segreti di famiglia, sentimenti proibiti e un passato che non smette di tornare a galla.

Ogni episodio aggiunge un tassello, portando lo spettatore dentro un mondo dove nulla è come sembra e dove l’amore può diventare la più grande minaccia.

Il cast di Racconto di una notte: attori, personaggi e perché la coppia Deniz–Coşkun è così attesa

Oltre ai due protagonisti, Racconto di una notte vanta un cast ricco di volti noti del panorama televisivo turco. Accanto a Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun troviamo Gürkan Uygun, che interpreta il temuto Kürşat Kilimci, figura centrale nella trama.

Completano il cast Özlem Türkad, Kerem Arslanoglu, Emel Çölgeçen, Deniz Gürkan, Pinar Hamzaoglu, Nazan Diper, Kenan Bal, Rüçhan Çaliskur, Yildiz Kültür, Toprak Can Adigüzel, Eren Vurdem, Irem Altug, Ilayda Aydin, Mesut Akusta e molti altri.

La presenza di attori così diversi per età e background permette alla serie di costruire un universo narrativo credibile, dove ogni personaggio ha un ruolo preciso e contribuisce a rendere la storia più avvincente.

Il pubblico attende soprattutto la chimica tra Deniz e Coşkun, già evidente nelle prime immagini diffuse dalla produzione.