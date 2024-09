Raccolta sangue: il 22 settembre seduta straordinaria a Manfredonia

Prossime giornate: 29 settembre e 20 ottobre

È fissata per il 22 settembre 2024, dalle ore 07.30 alle ore 13.30, la raccolta di sangue straordinaria presso il Centro Trasfusionale di Manfredonia (all’interno dell’Ospedale San Camillo De Lellis).

La seduta, calendarizzata dalla sezione locale della Fidas inizialmente per il 15 settembre, è stata riprogrammata per consentire alla ASL Foggia di organizzarla in maniera adeguata nonostante la carenza di personale sanitario che attanaglia l’intero sistema sanitario nazionale.

Allo stesso modo saranno garantite anche le prossime sedute del 29 settembre 2024 (in collaborazione con Croce Rossa Italiana) e del 20 ottobre 2024 (con AVIS).

La Direzione Strategica, sta organizzando un incontro con i responsabili dei Centri Trasfusionali di Cerignola, Manfredonia e San Severo, per trovare ulteriori soluzioni organizzativo-gestionali, anche al fine di sensibilizzare la popolazione alla donazione e programmare le raccolte in provincia di Foggia.

La Direzione Strategica convocherà nei prossimi giorni le associazioni di volontariato impegnate sul territorio per definire le future raccolte per l’anno 2024 e concordare la programmazione per l’anno 2025.