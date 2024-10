“Questa volta te lo dico che ti amo” a favore di Ant

La compagnia teatrale “L’Airone” di Mattinata risponde “presente” anche quest’anno alla raccolta fondi per Fondazione Ant Italia Onlus offrendo alla città di Manfredonia, dove ha sede la Delegazione territoriale, la rappresentazione del suo ultimo lavoro, portato in giro con successo in vari comuni della provincia.

Lo spettacolo, intitolato “Questa volta te lo dico che ti amo”, andrà in scena al Regio Hotel Manfredi (cui va un ringraziamento speciale) nelle due serate del 19 e 20 ottobre prossimi, ed è aperto al pubblico previa prenotazione al 347 4480535.

Dario, un cinquantenne rimasto innamorato della bambina con cui giocava e che divenne anche sua compagna di classe alle superiori, decide di riunire gli amici di quella mitica V D invitandoli a trascorrere la vigilia di Capodanno nella sua ampia casa. Verrà anche Monica, l’amica nel frattempo divenuta affermata attrice, alla quale Dario non si è mai rivelato, per timidezza ma anche per paura che si raffreddasse il legame e il contatto che comunque era riuscito a mantenere con la stessa.

Una rimpatriata che si consumerà tra scherzi, battute, frecciatine e più di un momento di nostalgia per gli anni della spensieratezza che hanno condiviso tra i banchi del liceo. Ma per Dario sarà anche la notte del tormento e forse della verità.

Autore della commedia è Luca Franco, attore e sceneggiatore. Dal 1999 al 2001 dirige il laboratorio teatrale della scuola di Ostia dove si è diplomato. Sempre nel 1999 vince una borsa di studio per la regia. Nel 2000 scrive il suo primo spettacolo; nel 2011 approda al teatro Nino Manfredi e qui partecipa con la sua compagnia teatrale ad una serata di beneficienza per l’ANT. Nel 2013 fa il suo esordio come attore.

Di seguito personaggi e interpreti di “Questa volta te lo dico che ti amo”:

Dario Taccola (Matteo Prencipe)

Monica Passetti (Ketty De Rienzo)

Federico Guerra (Gianni Ciuffreda)

Amanda Piacere (Camilla Manna)

Francesca Paoletti (Lella Armiento)

Ilaria Pirolo (Margherita Falcone)

Camillo Camilli (Savino Ciuffreda)

Manuel Pisano (Raffaele Falcone)

Silvia Reali (Angela Fusilli)

Adalberto Croce (Gigi Quitadamo)

Bidella (Angela Nobile).

Con la partecipazione straordinaria dei due piccoli Libera Lombardi e Giuseppe Notarangelo.

Scenografia a cura degli ‘Scemografi’, coreografia a cura di Maria Grazia Scarano, audio e luci a cura di Filippo Pio Bisceglia e Pietro Arleo, costumi, trucco e parrucco a cura di Mattia de Meo, Monica Battisti, Mary Falcone e Libera Lapomarda.

Col patrocinio della Città di Manfredonia

Ingresso ore 20.00 – Sipario ore 20.30