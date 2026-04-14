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Questa sera al “Dalla” di Manfredonia appuntamento con un dialogo sul conflitto della memoria dell’Enichem: 1976-2026

Dopo il successo di pubblico e di critica per il debutto di “Sottosopra. La città salvata dalle donne e altri scherzi simili”, lo spettacolo della Bottega degli Apocrifi sulle proteste delle donne contro la fabbrica inquinante dell’Enichem, questa sera, alle ore 20.30 al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia, è in programma un dibattito pubblico proprio sulla vicenda Enichem dal titolo “Il conflitto della Memoria: Manfredonia 1976-2026”.

La data del 26 settembre 1976 a Manfredonia segna uno spartiacque: c’è un prima e un dopo lo scoppio dell’arsenico, cioè della colonna di lavaggio dell’ammoniaca della fabbrica Enichem, contenente arsenico che si disperde nell’aria e nel terreno circostante.

In quel momento qualcosa si incrina nella relazione tra la città e il petrolchimico portato dallo Stato a risollevare le sorti di questo Sud malandato. Gli incidenti che da allora si susseguono segnano profondamente questa convivenza che diventa sempre più difficile, fino alla minaccia della costruzione di un inceneritore, fino alla notizia dell’arrivo di una nave carica di rifiuti tossici nel porto. Ne segue la più grande protesta che la città ricordi: la manifestazione dei 40.000 dalla città fino al porto industriale.

“Questi sono i pochi fatti su cui tutti concordano. Da quel momento in poi, durante quella che è stata l’esperienza inedita di veglia cittadina permanente di due anni in piazza, le memorie si sovrappongono, i dettagli si scontrano, i punti di vista si accavallano. Anche su come sia andata a finire non c’è una visione unica. Martedì sera tenteremo di dipanare questo filo intricato”, spiegano gli Apocrifi.

All’incontro, curato dagli Apocrifi, parteciperà il Sindaco di Manfredonia, Domenico la Marca; l’avvocato Gaetano Prencipe, il Senatore Franco Carella, la presidente della Casa della Salute e dell’Ambiente, Rosa Porcu; le rappresentanti del Movimento Cittadino Donne, il direttore del Quotidiano l’Attacco, Piero Paciello; e tutti coloro che sono stati protagonisti di quella vicenda.